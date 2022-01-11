Ярославль, 11 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. 56,6 процентов жителей Ярославля, принявших участие в социологическом опросе, оценивают работу мэра города Владимира Волкова неудовлетворительно. Об этом сообщает портал «Клуб Социологов».

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

Данные были получены в ходе социологического онлайн-опроса жителей Ярославской области, который проводился с 16 по 26 декабря 2021 года. Всего было опрошено 400 человек. Поводом к проведению стали «больные» для ярославцев темы. В первую очередь это вопрос с общественным транспортом и работа городских властей. Так мэром Ярославля остались недовольны больше половины опрошенных.

«56,6% жителей Ярославля считают, что мэр Волков работает плохо, еще 14,5% считают, что он работает посредственно. Так или иначе удовлетворены работой Волкова 14,4% (условно говоря поставили мэру оценку «3» и выше по пятибалльной школьной системе)», — сообщается в результатах проведённого исследования.

Оценить работу транспорта ярославцев попросили учитывая приход новых перевозчиков из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Отметим, что данные ответы получены от всех жителей Ярославля, в том числе и от тех, кто общественным транспортом не пользуется. Почти 60% респондентов отметили ухудшение работы общественного транспорта. Если же взять данную цифру только от тех жителей, кто регулярно пользуется общественным транспортом, то доля недовольных увеличивается до 76%. Не исключено, конечно, что на данные оценки повлияли предновогодние пробки на основных магистралях Ярославля, которые бывают каждый год в канун Нового года. Это, конечно, совсем не исключено. Однако негативный тренд явно сложился не только из-за новогодних пробок, но и по «факту накопленных оценок» за 2−3 недели. И понятно, что данный тренд пока не пользу ни местных, ни региональных властей», — приводят итоги опроса социологи.

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Ещё исследователи поинтересовались у жителей Ярославля, довольны ли они качеством зимней уборки в сравнении с прошлым сезоном. Большая часть опрошенных — 43,4% отметили, что пока ничего не изменилось, а вот 30,8% людей, поучаствовавших в опросе заявили, что так или иначе зимняя уборка в этом году стала лучше.

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А вот положением дел в городе остались недовольны 74,2% участников опроса. При этом социологи отмечают, что градус напряжённости в Ярославле спал, поскольку полтора месяца неудовлетворительно о состоянии городских дел отзывалось 81,2% граждан.