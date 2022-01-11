Ярославцы недовольны мэром, транспортом и уборкой города
Ярославль, 11 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. 56,6 процентов жителей Ярославля, принявших участие в социологическом опросе, оценивают работу мэра города Владимира Волкова неудовлетворительно. Об этом сообщает портал «Клуб Социологов».
Данные были получены в ходе социологического онлайн-опроса жителей Ярославской области, который проводился с 16 по 26 декабря 2021 года. Всего было опрошено 400 человек. Поводом к проведению стали «больные» для ярославцев темы. В первую очередь это вопрос с общественным транспортом и работа городских властей. Так мэром Ярославля остались недовольны больше половины опрошенных.
Оценить работу транспорта ярославцев попросили учитывая приход новых перевозчиков из Санкт-Петербурга и Москвы.
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Ещё исследователи поинтересовались у жителей Ярославля, довольны ли они качеством зимней уборки в сравнении с прошлым сезоном. Большая часть опрошенных — 43,4% отметили, что пока ничего не изменилось, а вот 30,8% людей, поучаствовавших в опросе заявили, что так или иначе зимняя уборка в этом году стала лучше.
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А вот положением дел в городе остались недовольны 74,2% участников опроса. При этом социологи отмечают, что градус напряжённости в Ярославле спал, поскольку полтора месяца неудовлетворительно о состоянии городских дел отзывалось 81,2% граждан.