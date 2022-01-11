Москва, 11 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Москве опубликовали график планового техобслуживания газового оборудования на 2022 год, сообщает 11 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба АО Мосгаз Обслуживание газового оборудования

Узнать актуальную информацию о визите специалиста можно на сайте «Мосгаза» или при помощи телеграм-бота.

«С прошлого года можно подписаться на уведомления о предстоящем техобслуживании. Напоминание придет на почту или в мессенджер за неделю и за сутки», — рассказали в мэрии.

Чтобы избежать случаев мошенничества, москвичам рекомендуют обратить внимание на форму сотрудника «Мосгаза» перед тем, как впустить его в дом. Визитёр должен иметь при себе удостоверение акционерного общества и все средства индивидуальной защиты, согласно санитарным требованиям.