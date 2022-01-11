Стокгольм, 11 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Распространение коронавирусной инфекции в Швеции вновь достигло рекордных значений в преддверии предстоящего начала школьных занятий после рождественских каникул. Учителя в настоящее время очень обеспокоены тем, как это повлияет на текучесть кадров и формат преподавания. Об этом 10 января сообщил телеканал SVT.

Швеция

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По словам министра школьного образования Лины Аксельссон Щилблум, речь одет об очень «сложном вопросе», при котором на опекунов ложится большая ответственность за то, чтобы дети оставались дома в случае появления симптомов заболевания COVID-19, но и работодатели, то есть школьные администрации, должны обеспечить безопасную рабочую среду в школах.

«Я разделяю их, озабоченность и понимаю, что она есть. Мы находимся в ситуации безудержного распространения коронавирусной инфекции, в то же время видим, что все больше и больше людей вакцинируются. Так что в этом уравнении, с которым нам приходится работать, есть много переменных», — заявила министр в студии SVT.

Однако министр подчеркнула, что ситуация уже не та, что год назад, когда вакцин не было вообще.

«Последнее что мы закроем — это школа», — заверила Щилблум.