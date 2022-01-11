Москва, , 10:19 — REGNUM Более 1,7 тысячи российских и иностранных граждан вывезены из Казахстана самолётами военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Самолет Yarregion.ru

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«Всего самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1719 российских и иностранных граждан», — уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, 10 января из Казахстана в Москву было доставлено 258 человек, из них 247 российских и 11 иностранных граждан.

В министерстве добавили, что вывезенные из Казахстана российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам, но из-за обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта российские туристы оставались гостиницах города.

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Они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ на 10 января, военно-транспортный самолёт ВКС России доставил из Казахстана в Москву 146 граждан РФ, а также дипломатов Венгрии и Австрии с членами их семей. Иностранные дипломаты и их семьи были вывезены по официальной просьбе Вены и Будапешта.

На вечер 9 января из Казахстана были вывезены 1422 гражданина России. Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане не осталось.

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