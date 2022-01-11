11 января 2022 | Время чтения 3 мин

Вывод миротворцев сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана начнется через два дня. Куда торопится Токаев?

Светлана Шаповалова, , 10:54 — REGNUM Заявление президента Казахстана Токаева о скором поэтапном выводе миротворцев активно обсуждают в интернете. Некоторые полагают, что глава республики торопится. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

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«Торопыга», — отмечает Светлана.

«Торопиться не надо, пусть побудут», — поддерживает Андрей Мосолов.

«Поразила быстрота и согласованность действий военных и стран. Как по взмаху волшебной палочки — и миротворцы на месте, и сразу тишина и порядок», — отметила Марина.

«Правильные войны — это когда всё решено за пару дней и без единого выстрела с нашей стороны. В Крыму так же было», — отмечает Татьяна.

«США скоро заявят, что это они решительно потребовали вывести войска», — иронизирует А.

«Сначала выведут 10 армянских военных, потом ещё человек 20 и т. д. В общем, лет через … выведут миротворцев, но российские военные базы могут вполне там остаться», — считает Алексей Ермолов.

«Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны». Ну-Ну… «услышаны»? Это всё, что может сказать так называемый президент?» — спрашивает Сергей Кайдалов.

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«Так и надо действовать в будущем. Мои соболезнования родным погибших, защищавших страну. Но все прошло очень красиво. Первое — вычистили сразу несколько крупных экстремистских ячеек. Второе — выявили предателей и заговорщиков в правительстве страны. Третье — утвердили статус и полномочия Токаева. Четвёртое — показали, как работает союз ОДКБ для сохранения суверенитета стран и ликвидации попыток переворота. Очень жаль погибших, еще раз мои соболезнования родным», — отмечает Ирина Родионова.

«Ввод ОДКБ помог в эти критические дни, и теперь, когда президентская группировка победила, можно готовить вывод международной поддержки. Это было не зря со всех точек зрения. И политически, и отработка слаженности. Успех мероприятия очевиден. И обошлось без боестолкновения и жертв со стороны миротворцев. Впечатлило. Очень», — признается Всеволод Козилов.

«Оперативное развертывание военных сил. Зато Запад поймет, что если у западных границ России не будет военных — это не значит, что их там нет. Они могут там появиться в течение максимум трех часов. Стоит задуматься. В военном плане шикарное показательное выступление. Плюс оказание помощи Казахстану. За эти пять дней Казахстан мог превратиться в очень раскаленную точку. Токаев, Путин и другие члены ОДКБ — четко слаженная работа. Молодцы», — поддерживает NG.

«Самое главное, чтобы завтра не забыли, кто вовремя плечо подставил. Крым-то в Казахстане так и не признан российским», — заметил Михаил.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что контингент миротворческих сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнут выводить из Казахстана через два дня и этот процесс займет не более десяти дней, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе своего выступления перед депутатами парламента республики.

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