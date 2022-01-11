Мельбурн, Австралия, 11 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В настоящее время тысячи сотрудников больниц в Виктории (юго-восток Австралии) не могут осуществлять свои профессиональные обязанности в то время, как число новых случаев заражения коронавирусом в штате продолжает расти. Так, за последние сутки в регионе выявили 37 994 новых случая заражения и 13 смертей от COVID-19. Об этом 11 января сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн. Австралия

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Число госпитализированный ковид-пациентов в штате выросло до 861. Из них 117 находятся в реанимации и 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

В системе здравоохранения Виктории широко распространена нехватка персонала, поскольку 3 392 сотрудника больниц и 422 сотрудника скорой помощи не могут выйти на работу из-за того, что они либо заболели COVID-19, либо считаются близкими контактами зараженных.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс заявил, что их число будет только расти.