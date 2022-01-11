Канберра, , 10:21 — REGNUM Сначала с проблемами доставки продовольствия в Австралии столкнулись супермаркеты, но теперь любимые австралийцами сети быстрого питания KFC ощущают те же трудности, поскольку проблемы с цепочками поставок по всей стране привели к тому, что покупатели столкнулись с пустыми полками в магазинах, а работники транспорта, дистрибуции и ресторанов были вынуждены отправиться на самоизоляцию. Об этом 11 января сообщил телеканал Nine News.

KFC (сс) rob_rob2001

В руководстве KFC уже подтвердили, что некоторые блюда на данный момент исключены из меню.

«К сожалению, наша цепочка поставок была нарушена, и некоторые из наших ресторанов будут предлагать сокращенное меню», — сказал представитель сети журналистам телеканала.

Другая сеть быстрого питания McDonalds в Австралии с большими проблема с наличием продуктов не сталкивалась. Об этом сообщается на официальной веб-странице, где подчеркивается, что руководство сети ресторанов заранее подтвердило у поставщиков выполнение их обязательств по контрактам.

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