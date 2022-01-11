Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM В течение скорого времени в Казахстане будут открыты филиалы передовых российских технических вузов. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в казахском парламенте.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России», — сказал он.

При этом президент Казахстана не уточнил, о каких именно вузах из России идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что контреррористическая операция в Казахстане прошла острую фазу, ситуация в стране стабилизирована, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.