Москва, 3 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Эксперимент «Совкомбанка» по переходу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю трудно назвать обоснованным, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

Работа

«Российские банки, также как банки всего мира в целях повышения эффективности своей деятельности, активно внедряют цифровые технологии, онлайн-банкинг, автоматизируют бизнес-процессы, в том числе такие сложные как оценку кредитоспособности заемщиков.

Сотрудники банков освобождаются от рутинной работы, их труд становится все более интеллектуальным и творческим. Показатель отношения затрат на оплату труда персонала относительно чистых доходов банков сокращается.

По данным Банка России, в 2019 году за 9 месяцев по банковскому сектору России он составлял 22%, в 2020 г. — 28%, в 2021 г. — 20%. В Совкомбанке данный показатель составил на 01.10.2021 г. 25%, что существенно выше, чем в целом по банковскому сектору.

Перевод части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю, скорее всего, приведет к дальнейшему снижению их эффективности, либо эти сотрудники будут вынуждены перерабатывать, выполняя часть работы в нерабочее время.

Было бы более целесообразно в процессе высвобождения сотрудников в условиях автоматизации и цифровизации дать им возможность развивать свои направления в сторону повышения эффективности и устойчивости кредитной организации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стартовал эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю. Пилотный проект запущен в «Совкомбанке».

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