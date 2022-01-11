Боровичи, Новгородская область, 11 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Новгородской области девочка-подросток получила травмы и была госпитализирована в больницу, после того как прокатилась на «ватрушке», привязанной к машине. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

defense.gov Тюбинг

Инцидент произошел 1 января 2022 года в поселке Хвойная Новгородской области. 17-летний подросток привязал тросом «ватрушку», на которую села 14-летняя девочка, к автомобилю ВАЗ-2114 и поехал по улицам поселка. В какой-то момент тюбинг занесло и он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Renault Logan.

«После столкновения девочка была госпитализирована в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». В настоящее время состояние девочки стабильное», — заметили в ведомстве.

Сообщение о случившемся поступило в СУ СК по Новгородской области 10 января, после чего Боровичским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка.

Как сообщает УГИБДД по Новгородской области, в отношении водителя ВАЗ составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», части 2 статьи 12.3 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления», части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности» и части 3 статьи 12.2 КоАП РФ «Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков».