Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Ростовской области разгорелся скандал, в эпицентре которого оказался депутат городской думы Шахт от «Единой России». Похожий на народного избранника человек устроил вооружённый дебош в одном из ресторанов Ростова-на-Дону.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Инцидент случился 18 декабря 2021 года. Пьяный хулиган устроил потасовку и начал угрожать персоналу за отказ впустить его в помещение. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими. В салоне автомобиля полицейские обнаружили пистолет и ружье «Сайга».

Ряд телеграм-каналов утверждает, что инцидент не был предан огласке из-за статуса злоумышленника. Интересно, что за депутатом числятся десятки штрафов за нарушение правил дорожного движения.