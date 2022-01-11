Сидней, Австралия, , 10:17 — REGNUM За последние сутки на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс выявили 25 870 новых случаев заражения коронавирусом и еще 11 смертей, вызванных заболеванием COVID-19, что значительно ниже предыдущих показателей за последние сутки, когда уровень распространения коронавируса в регионе неизменно рос. Чем же объясняется такое резкое улучшение эпидемиологической ситуации в самом густонаселенном штате Австралии? На этот вопрос 11 января дали ответ журналисты телеканала Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя новые статистические данные в ходе очередной пресс-конференции, главный санитарный врач штата Керри Чант призналась, что фактически об улучшении эпидемиологического фона говорить не приходится, а более низкие цифры связаны с переходом от ПЦР-тестирования к проведению экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

«Эта цифра явно занижена», — сказала Чант.

Журналисты пишут, что если власти обяжут граждан в обязательном порядке сообщать о положительном результате экспресс-теста на антитела, это приведет к тому, что число случаев заражения коронавирусом снова возрастет, что даст органам здравоохранения более точную картину. Но пока приобрести экспресс-тесты очень сложно, а их партии только поступают в аптеки и супермаркеты Нового Южного Уэльса.

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