Тольятти, Самарская область, , 10:14 — REGNUM Права 50 обманутых дольщиков восстановлены в Тольятти. Об этом 10 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Так, в Тольятти завершили строительство двух проблемных домов: дома по ул. Баныкина и вставки по Южному шоссе.

«Дом в Автозаводском районе в 2020 году через 10 лет после начала строительства передан от застройщика ООО «ХимТехТранс» к ООО «РосПромСтрой». В Центральном районе дом достраивался ЖСК «Прилесье», созданным в 2017 году из числа дольщиков, и привлеченным к строительству ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик», — сообщает пресс-служба.

Эти дома были введены в эксплуатацию 28 и 29 декабря 2021 года. Сейчас квартиры подготовлены к передаче 50 пострадавшим жителям.

Кроме этого, в конце прошлого года 24 обманутых дольщика секции У-2 комплекса домов на ул. 40 лет Победы получили компенсации на общую сумму более 56 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель СКР заинтересовался ситуацией с обманутыми дольщиками в Самаре.