Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 98 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 77 793, из которых почти половина зарегистрирована в Улан-Удэ. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 72 671 человек, в том числе 197 за последние сутки.