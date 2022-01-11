Турин, Италия, , 10:12 — REGNUM Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом 11 января сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сердар Азмун Кирилл Венедиктов

По информации источника, «Ювентус» начал экстренный поиск кандидатов на замену форварду Федерико Кьезе, который получил разрыв передней крестообразной связки.

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Отмечается, что Азмун оказался приоритетным вариантом, поскольку нравится главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. При этом его трансфер не будет дорогостоящим, так как срок его контракта с «Зенитом» истекает уже летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун может перейти во французский «Лион», у которого «Зенит» требует €4,5 млн.

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