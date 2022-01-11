Оренбург, , 10:12 — REGNUM Оренбуржец предстанет перед судом за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Лексус

По версии следствия, в июне 2021 года молодой человек через международный автомобильный пункт пропуска «Адлер» Краснодарской таможни ввез на территорию России автомобиль Lexus GS 430. При этом оренбуржец предоставил таможенникам недостоверные сведения о цели использования транспортного средства — якобы для международной перевозки. Между тем, машина приобреталась для личного пользования. В качестве таможенных платежей не было перечислено 2,1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в Адлерский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу.