Канберра, , 10:15 — REGNUM За последние сутки в австралийском штате Квинсленд выявили 20 566 новых случаев заражения коронавирусом. Однако местные власти третьего по населению штата Австралии предупреждают, что цифра не отражает реальный уровень распространения коронавируса в регионе. Об этом 11 января в ходе пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Квинсленда Иветт Дат, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы подозреваем, что происходит занижение статистики из-за людей, которые не прошли ПЦР-тестирование или еще не зарегистрировали свой экспресс-тест на антитела», — сказала Дат.

В свою очередь главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард раскритиковал жителей штата, которые собираются на многолюдных вечеринках с одним-единственным намерением — заболеть COVID-19 и выработать иммунитет к коронавирусу.

«Это совершенно нелепо … Лучший способ получить иммунитет к этому вирусу — вакцинироваться, а не ходить на ковид-вечеринки», — сказал Джеррард.

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