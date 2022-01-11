Париж, , 10:11 — REGNUM За три месяца до президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон примет доклад по борьбе с дезинформацией на крупных цифровых площадках, в котором изложен ряд рекомендаций по недопущению распространения фейковых новостей, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Инициатива, которая направлена, среди прочего, на рост антивакцинного дискурса.

В январе 2020 года незадолго до пандемии, глава государства заявил, что хочет регулирования от СМИ для борьбы с фейковыми новостями.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франциизаявил, что санитарный протокол в школах снова будет смягчен.

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