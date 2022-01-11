Симферополь, , 10:11 — REGNUM Три особо охраняемых природных территории планируется создать на территории Республики Крым в 2022 году. Об этом 11 января написал на своей странице в «Вконтакте» глава региона Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В прошлом году была создана новая ООПТ — ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский» в Сакском районе. В этом году будут созданы еще три ООПТ», — написал Аксёнов.

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Всего на территории Крыма действует 192 особо охраняемых природных территории регионального значения общей площадью 96,5 тыс. га, а также девять ООПТ федерального значения и одна территория местного значения. Общая площадь всех особо охраняемых территорий в Крыму составляет более 226 тысяч гектар.