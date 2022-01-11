Новосибирск, 11 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области утвердило тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов. Согласно документу, в 2022 году взнос вырастет с 8,03 руб. за квадратный метр до 10,07 руб. (25,4%).

Consultantpuls.ru Капремонт

В министерстве ЖКХ региона такой рост объяснили подскочившими ценами на строительные материалы.

«В течение 2021 года рост стоимости основных материалов составил: профилированного листа — 240%; металлопрокатных изделий — 220%; оцинкованного листа — 200%; пиломатериалов — 158%; утеплителя — 144%; штукатурки — 146%; электрического кабеля — 152%», — говорится в комментарии министерства редакции «Тайга.инфо».

Напомним, что ранее новосибирские власти планировали повысить тариф до 8,35 рубля — на 3,9%.