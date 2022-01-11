Москва, , 10:10 — REGNUM Во второй половине 2020-х годов в Москве не будет крупных дорожных проектов, сопоставимых по масштабу с современными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мэр рассказал, что строительство Северо-Восточной хорды планируется завершить в 2022 году.

«В 2024—2025 годах — завершить формирование системы из четырех хорд. Думаю, что во второй половине 2020-х годов таких громадных дорожных проектов, как сейчас, в Москве уже не будет», — считает Собянин.

При этом дорожные проекты меньшего масштаба в столице продолжат реализовывать, отметил он.