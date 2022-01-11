Аделаида, Австралия, , 10:13 — REGNUM В Южной Австралии 10 января выявили 2 921 новый случай заражения SARS-CoV-2и еще одна смерть в результате заболевания COVID-19. Представлявший актуальную статистику на пресс-конференции премьер-министр штата Стивен Маршалл заявил, что число случаев заражения SARS-CoV-2 было «самым низким ежедневным показателем», зарегистрированным в штате за «довольно долгое время», передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Очень хороший результат», — сказал он.

По его словам, в больницах Южной Австралии находятся 211 ковид-пациентов, 22 из которых — в реанимации. Маршалл отметил, что в настоящее время в штате 480 медицинских работников инфицированы коронавирусом, в том числе 41 сотрудник скорой помощи.

Сообщается, что в последнее время в Южной Австралии снизилось число проходящих проверку на COVID-19 лиц, поскольку были изменены часы работы пунктов тестирования из-за аномальной жары в штате.