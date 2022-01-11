Алма-Ата, Казахстан, , 10:08 — REGNUM Из-за отсутствия мест регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в РФ приостановлена. Об этом 11 января сообщило российское генеральное консульство в Алма-Ате, сообщение которое приводит посольство России в Казахстане на своей странице в соцсети Facebook.

Самолет confused_me

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«В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минбороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается. Просим граждан воздержаться от прибытия в аэропорт города Алма-Аты», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при поступлении сведений о новых рейсах в Россию об этом будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оценки западных стран о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой.