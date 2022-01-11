София, , 10:08 — REGNUM Спикер Народного собрания (парламента) Республики Болгария Никола Минчев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 11 января пишет софийская газета «Сега».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, накануне после проведенного в столице пятичасового заседания Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ), Н. Минчев внезапно почувствовал себя плохо.

«Проведенный врачами тест на коронавирус дал положительные показания, сейчас глава парламента проходит курс лечения», — говорится в заявлении пресс-центра НС.

Как утверждают аналитики, из-за болезни Н. Минчева под угрозой оказалось здоровье президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Кирила Петкова, а также лидеров парламентских групп и других высокопоставленных чиновников, находившихся на совещании КСНБ. Софийская инспекция по здравоохранению рассматривает вопрос о целесообразности помещения их в карантин.