Мельбурн, Австралия, , 10:20 — REGNUM Решение о том, сможет ли чемпион мира по теннису Новак Джокович остаться в Австралии для участия в турнире Open Australia, все еще не принято почти через 24 часа после того, как сербский спортсмен выиграл в суде дело об аннулировании своей визы, ранее отозванной правительством страны пребывания. Об этом 11 января сообщил телеканал Nine News.

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Пресс-секретарь министра по делам иммиграции Алекс Хоука подтвердил журналистам, что его шеф все еще рассматривает вопрос об аннулировании визы Джоковича. А решение станет известно 11 января примерно в 15:30 по местному времени.

«В соответствии с надлежащей правовой процедурой министр Хоук тщательно рассмотрит этот вопрос», — сказал он.

Адвокат Джоковича Ник Вуд заявил, что 11 января Федерация тенниса Австралии будет знать, примет ли первая ракетка мира участие в турнире.