Якутск, 11 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. К 2024 году в Якутии появятся новые особо охраняемые природные территории. Будут созданы заповедник «Большое Токко», федеральный заказник «Лаптевоморский» и национальный парк «Момский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в пресс-службе правительства региона. Работа будет идти в рамках нацпроекта «Экология».

Олег Кугаев ИА REGNUM Сайлюгемский национальный парк

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При этом в республике уже существует 235 особо охраняемых природных территорий, у семи из них — федеральное значение, а национальный парк «Ленские столбы» является наследием ЮНЕСКО.

«С момента создания системы особо охраняемых природных территорий в Якутии прошло 25 лет. По признанию коллег из других регионов и зарубежных стран, наша республика находится на передовой в сохранении природных ресурсов, обладает высококвалифицированными кадрами заповедного дела и научным потенциалом», — отметил глава региона Айсен Николаев.

Он также напомнил о создании особых природных территорий в Арктике. Так, там появились национальный парк «Кыталык», государственный природный заказник «Новосибирские острова», заповедник «Медвежьи острова» и резерват «Алроса-Rangifer-Чекановский».

Как сообщало ИА REGNUM, создание новых национальных парков в Дагестане, Коми, Якутии, Алтайском крае и Челябинской области анонсировал Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию в 2019 году.