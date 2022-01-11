Ульяновск, 11 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются изменения в составе правительства. Посты сохранили ещё три министра, также назначены руководители ещё двух ведомств. Такие данные приводит телеграм-канал «Пул № 73».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Об изменениях в составе правительства заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Утверждены в должностях министры здравоохранения и культурной политики Александр Гашков и Евгения Васильева, которые ранее исполняли обязанности руководителей ведомств. Также сохранила место главы минпросвещения Наталья Семёнова, кандидатура которой представлена на согласование в федеральное профильное министерство.

В то же время меняется руководитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия. Наталью Исаеву, которая «получила предложение возглавить аналогичное министерство в Нижегородской области», сменит Анна Тверскова. Министром цифрового развития назначен Виталий Кузнецов.

Кроме того, глава региона определился с ещё одним своим заместителем. Назначенный на пост вице-губернатора Абдулгамид Эмиргамзаев будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были переназначены на посты заместителей председателя правительства Андрей Тюрин, Сергей Кучиц и Марина Алексеева. Кроме того, сохранили посты министры природных ресурсов, энергетики и спорта.