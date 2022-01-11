Кабул, 11 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Женщины в Кабуле продолжают свои протесты, и чтобы донести свой голос до международного сообщества, на этот раз они вышли на улицы афганской столицы ночью. Об этом сообщает TOLOnews.

(сс) ArmyAmber Женщины в Афганистане

Они выступили с критикой растущих ограничений в отношении женщин и написали свои лозунги на стенах зданий Кабула. Это происходило ночью, после того как некоторые женские протесты, организованные в течение дня, были разогнаны.

Женщины говорят, что теперь они применяют новые методы, чтобы их марши не переросли в акты насилия.

«Наши протесты были встречены угрозами и насилием, и мы использовали метод граффити для выражения наших основных требований, и мы будем продолжать делать это», — заявила одна из протестующих Таманно Резаи.

Другая активистка, Лидо, сказала: «Фрески — это наш новый способ отстаивать права женщин, потому что наши марши всегда сопровождаются применением насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

»Какую одежду носить, право на работу и образование — все это должны решать сами женщины, и мы не молчим и заявляем об этом», — добавил жительница Кабула Азизгуль.

Право на труд, образование, свободу и ношение удобной для них одежды — ключевые лозунги этих женщин. Они просят Исламский Эмират не отказывать женщинам в участии в политической и общественной жизни.

«Женщины сегодня — это не женщины 20 лет назад, — сказала Навида Хорасани, активистка борьбы за права женщин. — Наши планы распространяются на все провинции, и мы будем всеми возможными способами добиваться, чтобы наш голос был услышан».

»Мы имеем право делать то, что хотим, мы никогда не вернемся к прошлому, и мы будем продолжать судиться, пока не получим свои права», — сказала ещё одна активистка Дарьё Нешат.

При этом Исламский Эмират подчеркивает, что прилагает усилия по предоставлению образования и работы женщинам.

«Исламский Эмират не видит препятствий для осуществления прав женщин, и мы работаем над созданием системы, которая обеспечит хорошие возможности женщинам для работы и образования», — заявил заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата Инамулла Самангани.

Кроме того, женщины протестовали другими способами, включая проведение акций протеста дома и ношение мужской одежды.