Челябинск, 11 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Челябинске осуждён глава структурного подразделения одного из промышленных предприятий. Его признали виновным в коммерческом подкупе, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, этот гражданин получил от представителя одной фирмы более 240 тыс. рублей из оговоренных ранее 1,8 млн рублей. А взамен от него ожидали подписания актов выполненных работ.

Суд назначил гражданину семь лет условно. Также он заплатит штраф в размере 1,8 млн рублей.