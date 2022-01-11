Москва, , 10:04 — REGNUM Оценки западных стран о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По ее словам, все операции «западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу».

«Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались», — сказала она.

Захарова также добавила, что ОДКБ «сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что контингент миротворческих сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнут выводить из Казахстана через два дня и этот процесс займет не более десяти дней.

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