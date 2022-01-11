Москва, 11 января 2022, 10:04 — REGNUM Оценки западных стран о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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По ее словам, все операции «западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу».
Захарова также добавила, что ОДКБ «сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что контингент миротворческих сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнут выводить из Казахстана через два дня и этот процесс займет не более десяти дней.
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