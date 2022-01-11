Москва, , 10:00 — REGNUM В медицинском комплексе в Коммунарке в Новой Москве завершено строительство нового семиэтажного амбулаторно-поликлинического корпуса площадью 8,5 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Больница в Коммунарке Kremlin.ru

Амбулаторно-поликлинический корпус в Коммунарке планируют начать принимать пациентов в I квартале 2022 года. Новый корпус — это первый специализированный амбулаторный центр на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы.

Новый корпус возведен в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Также в медцентре будет построено ещё три новых корпуса — перинатальный центр, детская больница и уникальное здание лучевой терапии.

ИА REGNUM сообщало, амбулаторный корпус московской ГКБ №40 в Коммунарке может открыться в первом квартале 2022 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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