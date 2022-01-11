Москва, , 10:00 — REGNUM Заявления о том, что Россия в ситуации с массовыми беспорядками в Казахстане якобы является «агрессором» — это околесица. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Как отметила российский дипломат, операция стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) привела к прекращению кровопролития в республике.

«И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия — агрессор и так далее», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане был назначен председатель правительства республики. Им стал Алихан Смаилов, исполнявший обязанности премьер-министра с 5 января.