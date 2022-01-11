Лос-Анджелес, США, , 10:00 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» (сс) mark6mauno

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Филлип Дано, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе. У «Рейнджерс» точным броском отметился форвард Мика Зибанеджад.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Рейнджерс» идут на четвёртом месте в Восточной конференции с 50 очками.

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