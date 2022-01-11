«Лос-Анджелес» одержал победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ
Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
(сс) mark6mauno
Хоккеист «Лос-Анджелес Кингз»
В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Филлип Дано, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе. У «Рейнджерс» точным броском отметился форвард Мика Зибанеджад.
На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Рейнджерс» идут на четвёртом месте в Восточной конференции с 50 очками.
Читайте также: «Колорадо» обыграл «Сиэтл» в матче НХЛ