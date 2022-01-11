Ижевск, , 10:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 января выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 55 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 713 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых носителей вируса — шестеро несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 183 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 69 744 человека. Скончались 3444 жителя региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай. За минувшие сутки скончались двое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6525 жителей. Из числа получающих лечение 6819 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 161 человек — в состоянии средней степени тяжести, 105 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 10 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 672 321 человек. Второй компонент препарата получил 521 101 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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