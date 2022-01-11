София, , 09:59 — REGNUM Цена на природный газ в Болгарии для промышленных потребителей и частных хозяйств будет снижена в марте нынешнего года. Об этом 11 января со ссылкой на руководство крупнейшей газораспределительной компании страны — «Булгаргаз» сообщил софийский телеканал NOVA.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил исполнительный директор «Булгаргаз» Николай Павлов, в настоящее время компания ведет переговоры с государственной Комиссией по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) о снижении соответствующих тарифов на 12−13%.

«Мы заинтересованы в подобной политике, поскольку, таким образом, увеличатся объемы потребления», — резюмировал, в частности, он.

Ранее КЭВР объявил о возможной корректировке тарифной сетки в сфере газоснабжения «в сторону увеличения». С 1 января 2022-го года цена на бытовой газ в Болгарии выросла на 10%.