Симферополь, , 09:59 — REGNUM На 10% увеличился пассажиропоток в международном аэропорту «Симферополь» в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

За десять дней новогодних праздников в аэропорту обслужили 103,5 тыс. пассажиров. Пик пассажиропотока пришёлся на 8 января — в этот день услугами аэропорта воспользовались 12 870 человек.

В период новогодних праздников рейсы выполнялись по 17 направлениям 11 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями полетов на праздники стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в период новогодних праздников Республика Крым приняла 265 тыс. туристов, за год число гостей выросло на 10%.

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