Мадрид, 11 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Глава партии «Горожане» (Ciudadanos) Инес Арримадас потребовала, чтобы правительство пошло по стопам Португалии и бесплатно раздавало каждому гражданину четыре теста на коронавирус в месяц, чтобы контролировать инфекции и таким образом избежать коллапса первичной помощи. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома партии, сообщает агентство EFE.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Лидер «Горожан» также подчеркнула, что она больше приветствовала бы либерализацию продажи утвержденных тестов в супермаркетах по цене от двух до трёх евро, чем регулирование цен на тесты в аптеках.

В декабре 2021 года в Испании был зафиксирован «рекорд» по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.