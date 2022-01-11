Москва, , 14:55 — REGNUM Казус с композитором Евгением Догой еще раз заставляет задуматься о реформировании российских структур, призванных заниматься «мягкой силой» за рубежом. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Случай с Евгением Догой подымает другой вопрос — об эффективности российской «мягкой силы». Почему она настолько бесплодна?», — задался вопросом эксперт.

Политолог напомнил, что Дога был известен своей антироссийской позицией уже давно, но при этом проводил концерты в Москве и был награждён орденом Александра Невского.

«Люди, которые выдвигали и готовили его кандидатуру для награждения, не могли не знать о его позиции. Фактически они поставили в неловкое положение тех, кто награждал — Сергея Кириенко», — отметил эксперт.

По мнению политолога, следует пересмотреть тактику применения российской «мягкой силы» на постсоветском пространстве и в первую очередь привечать тех людей, которые выступают с позиции лояльности по отношению к России.

«Есть масса людей, которые работают в интересах России десятилетиями, но не только не отмечены наградами, но даже и вниманием. Многие из них сейчас находятся или находились ранее в заключении. Например, Ермек Тайчибеков. Почему бы их не отметить хотя бы заочно? Тем более, что это способствовало бы их освобождению» — заключил политолог.

Напомним, что Евгений Дога, молдавский советский композитор и культурный деятель, выступил с обращением к лидерам США и ЕС с просьбой продолжить движение НАТО на Восток и добиться выведения ОГРВ из Приднестровья.