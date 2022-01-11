Хельсинки, , 09:58 — REGNUM В январе 2022 года видеоигра Cities: Skylines получит сразу пять новых наборов платного дополнительного контента. Об этом 11 января сообщает издание Eurogamer.

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Главным среди них станет расширение «Аэропорты», которое позволит геймерам обустроить в своём городе аэропорт и наладить систему воздушных перевозок. Помимо него, 25 января игроки смогут получить доступ к наборам Map Pack (новые карты), Vehicles Of The World (новые виды транспорта), Calm the Mind Radio (новая радиостанция) и On Air Radio (новая радиостанция).

Добавим, что Cities: Skylines — это игра-симулятор, в которой у геймеров появляется возможность построить город своей мечты и привести его к экономическому благополучию. Её релиз состоялся в 2015 году.

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