Хельсинки, 11 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В январе 2022 года видеоигра Cities: Skylines получит сразу пять новых наборов платного дополнительного контента. Об этом 11 января сообщает издание Eurogamer.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Главным среди них станет расширение «Аэропорты», которое позволит геймерам обустроить в своём городе аэропорт и наладить систему воздушных перевозок. Помимо него, 25 января игроки смогут получить доступ к наборам Map Pack (новые карты), Vehicles Of The World (новые виды транспорта), Calm the Mind Radio (новая радиостанция) и On Air Radio (новая радиостанция).

Добавим, что Cities: Skylines — это игра-симулятор, в которой у геймеров появляется возможность построить город своей мечты и привести его к экономическому благополучию. Её релиз состоялся в 2015 году.