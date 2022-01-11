Владикавказ, 11 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии вновь запрещен проезд для большегрузного транспорта по участку Военно-Грузинской дороги. Дорога в сторону Закавказья закрыта для грузовых автомобилей. Причина все та же — плохие погодные условия, сообщили 11 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Scientif38 Лавина

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запретить движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:00 10 января 2022 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

В Северной Осетии с 18:00 11 января до 18:00 12 января 2022 года объявлено штормовое предупреждение из-за лавиноопасности. В горных районах республики на высоте выше 1500 метров существует угроза схода лавин.

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