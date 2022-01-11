Кемерово, 11 января 2022, 09:58 — REGNUM В Кемеровской области создана 31 особо охраняемая природная территория. Они занимают более 16% (более 1,5 млн га) от территории региона. Об этом сообщило региональное правительство.
Областные власти подчёркивают, что это один из самых высоких показателей среди регионов Сибири.
В настоящее время в Кузбассе создаются ещё две особо охраняемые природные территории (ООПТ). Самой большой из всех ООПТ регионального значения — природный заказник «Реликтовый». Его площадь — более 214 тысяч га.