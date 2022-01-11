Кемерово, 11 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области создана 31 особо охраняемая природная территория. Они занимают более 16% (более 1,5 млн га) от территории региона. Об этом сообщило региональное правительство.

Администрация правительства Кемеровской области ООПТ Кузбасса

Областные власти подчёркивают, что это один из самых высоких показателей среди регионов Сибири.

В настоящее время в Кузбассе создаются ещё две особо охраняемые природные территории (ООПТ). Самой большой из всех ООПТ регионального значения — природный заказник «Реликтовый». Его площадь — более 214 тысяч га.