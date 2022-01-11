Ярославль, 11 января 2022, 09:57 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков провёл первое в 2022 году общегородское совещание. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В декабре 2021 года еженедельные совещания в прямом эфире были прерваны из-за болезни мэра, который 16 декабря был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Врачи провели стентирование сосудов.
Перед праздниками мэр приступил к работе, однако в прямой эфир не выходил. На первом совещании в новом году Владимир Волков выглядел вполне здоровым. При этом оно обошлось без критики подчинённых, что нередко случалось до болезни. Волков настраивал сотрудников мэрии на продолжение работы в 2022 году.
Совещание длилось почти час.