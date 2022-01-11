Москва, , 09:57 — REGNUM В ближайшие год-два в Москве замкнётся Большая кольцевая линии метро, а также могут быть завершены новые участки жёлтой и салатовой радиальных веток. Об этом 11 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мэр рассказал, что ближайший период основная задача метростроителей — «замкнуть Большое кольцо, открыть еще девять станций».

«Вроде бы по нынешним временам не так много, но это самые сложные, глубокие станции, строительство которых искусство и подвиг одновременно. Кроме того, в достаточно высокой степени готовности — участок Солнцевской ветки в аэропорт «Внуково» и три станции Люблинско-Дмитровской линии для жителей Лианозова и Северного», — заявил Собянин.