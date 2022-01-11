Афганистан, 11 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Семь детей погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва возле школы в городе Лалпур афганской провинции Нангархар.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

По сообщению информационного агентства «Шафакна», по меньшей мере восемь мирных жителей, в том числе семь школьников, погибли в результате взрыва реактивной снаряда.

Инцидент произошел 10 января в районе Деганан в черте города. В результате взрыва пострадали еще двое учащихся, причем все погибшие и пострадавшие — ученики школы «Варсак».

Реактивный снаряд в учебное учреждение принёс ученик с целью продажи, он взорвался перед школой в результате действий подростка.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментирует инцидент.