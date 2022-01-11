Горно-Алтайск, , 09:55 — REGNUM В Республике Алтай отменено принятое в декабре решение о запрете на проведение массовых мероприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, решение принято на заседании оперативного штаба 10 января.

Вечеринка Цитата из кф 21 и больше. реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США

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Запрет касался спортивных, зрелищно-развлекательных, а также корпоративных мероприятий и действовал до 15 января 2022 года.

На оперштабе также обсуждалось проведение Крещенских купаний, в которых, как ожидается, примут участие несколько тысяч человек. Глава республики Олег Хорохордин поручил главам районов с представителями МЧС и Роспотребнадзора обеспечить подготовку специально оборудованных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость COVID-19 в последние недели продолжает падать. Однако специалисты не исключают, что после праздников заболеваемость вновь может начать расти в связи с распространением штамма «Омикрон».

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