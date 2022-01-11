Уфа, , 09:54 — REGNUM Опубликован план мероприятий по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Уфе. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации Уфы.

Бедность Pixabay.com

Согласно документу, в столице Башкирии к 2030 году планируется повысить заработную плату работникам организаций города до 69,86 тысячи рублей. При этом в 2021 году этот показатель составлял 53,54 тысячи рублей.

Кроме этого, в Уфе в течение восьми лет планируется создать еще 10 тысяч рабочих мест в результате открытия новых предприятий и расширения действующих.

В документе также говорится о том, что в Уфе каждый год до 2024 года планируется направлять на поддержку малого и среднего бизнеса 1,2 млн рублей.