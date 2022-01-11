Краснодар, 11 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Не менее 17 млн туристов ожидают на курортах Краснодарского края в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам планерного совещания 10 января.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Зимний пляж на Кубани

«Курорты бьют все рекорды. За время новогодних праздников Краснодарский край посетили порядка 420 тыс. туристов. А по итогам 2021 года регион принял порядка 16,5 млн отдыхающих. Теперь наша задача не просто сохранить результаты, а двигаться вперед — обеспечить турпоток на уровне 17 млн человек», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Как отмечалось, в 2021 году около 40% турпотока пришлось на межсезонье. Губернатор поставил задачу увеличить долю туристов, которые отдыхают в регионе не в сезон, до 50%. Также Кондратьев поручил привести к началу предстоящего летнего сезона «к единому облику и мировым стандартам как минимум половину пляжей».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие новогодние праздники Кубань посетили 420 тыс. отдыхающих, в том числе около 270 тыс. человек отдохнули в Сочи. Места размещения в горном кластере были заняты на 90%.